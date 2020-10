Dopo essersi auto-proclamato il Re di Milano, Romelu Lukaku ha oggi ricevuto la risposta social del Milan che, all’indomani del derby, ha ribadito le vere gerarchie meneghine: «Ci può essere un solo Re. Ibrahimovic».

Anche lo svedese ieri sui social ha celebrato il successo contro l’Inter paragonandosi ad un Leone, il Re della savana appunto, intento a divorare la sua preda.

There can be only one 👑@Ibra_official 🦁#InterMilan #SempreMilan pic.twitter.com/HAEdbeK1Sg

— AC Milan (@acmilan) October 18, 2020