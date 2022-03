Il Milan e la speciale classifica sui chilometri percorsi: il dato sorprende

Solo tre squadre in Serie A corrono meno del Milan di Stefano Pioli: Sassuolo, Bologna e Udinese. Il dato statistico

Interessante e per certi versi sorprendente statistica quella fornita dalla Lega Serie A. Il Milan di Pioli è infatti la quart’ultima squadra per chilometri percorsi in media durante le partite.

Alle spalle del Diavolo in questa speciale classifica troviamo il Sassuolo (105,504 km), il Bologna (105,356 km) e l’Udinese (104,576 km). Prima la Lazio con 112,602 km percorsi a partita di media..