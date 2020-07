Il Messaggero: «Roma, match ball per l’Europa League»

Il Messaggero: la Roma questa sera sfiderà il Torino e potrà chiudere definitivamente le speranze quinto posto al Milan di Stefano Pioli

«Roma, match ball per l’Europa League» – così titola l’edizione de Il Messaggero in edicola questa mattina. I giallorossi questa sera se la vedranno con il Torino in terra piemontese. Qualora riuscissero ad ottenere tre punti, il Milan aritmeticamente non potrà più raggiungere il quinto posto.

Il Diavolo è impegnato alle 19:30 contro la Sampdoria in quel di Marassi: vincere metterebbe pressione al team di Fonseca.