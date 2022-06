Il comunicato ufficiale del Cork City: Heffernan è un nuovo calciatore del Milan

Heffernan è un nuovo calciatore del Milan: il comunicato del Cork City

Dopo il prestito, il Milan ha acquistato a titolo definitivo Cathal Heffernan. Ecco il comunicato del club:

«Il Cork City FC conferma che Cathal Heffernan si trasferirà all’AC Milan, dopo che la squadra italiana ha esercitato l’opzione per ingaggiarlo. Heffernan è passato al Milan in prestito a fine gennaio, dopo aver esordito in prima squadra con il City nell’ultima partita della stagione 2021. In precedenza, ha giocato a livello Under 15, 17 e 19 per il club dopo essere arrivato dai Ringmahon Rangers nel 2019».