Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo. Le ultime sulle sue condizioni in vista di questa seconda parte di stagione

A Milanello nella giornata di ieri si è vista una scena che non si vedeva da oltre otto mesi. Insieme al resto del gruppo, in allenamento, c’era anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha svolto la prima parte della sessione, quella senza palla, per poi proseguire col suo programma personalizzato.

Difficilmente verrà convocato domani, più probabile un suo ritorno a disposizione per venerdì contro il Torino. Stefano Pioli avrà una risorsa in più da utilizzare quasi sempre però negli spezzoni finali di gara. Difficile che a 41 anni e dopo una ricostruzione del crociato Ibra possa tornare a fare la differenza da titolare.

Inoltre per lui sembra essere definitiva la maledizione Champions. Dopo essere stato escluso dalla rosa UEFA, sembra ormai improbabile, considerato il papabile ritiro a fine stagione, che lo svedese riuscirà mai a vincerne una.