Ibrahimovic titolare col Cagliari: Pioli tentato dallo svedese

Zlatan Ibrahimovic ha grandi chance di partire dall’inizio nella gara di sabato sera contro il Cagliari: Pioli tentato

Finalmente Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese, che nelle ultime due gare contro Napoli e Empoli ha giocato in tutto 20 minuti, è pronto e ha tutta l’intenzione di partire dal primo minuto sabato sera contro il Cagliari.

Stefano Pioli è infatti molto tentato di affidarsi nuovamente allo svedese in una gara delicatissima per le ambizioni scudetto del Milan. Col pallone che comincia a scottare, la classe e la personalità dell’ex Ajax potrebbero risultare determinanti per portare a casa tre punti pesantissimi.