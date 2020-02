Ibrahimovic: rinnovo automatico con la Champions sennò si parlerà con lui

La clausola sul rinnovo automatico in caso di Champions League nel contratto di Ibrahimovic c’è ma in caso di non accesso si parlerà con lui

Ecco le parole di Maldini a SkySport sull’eventuale prolungamento a fine di anno di Ibrahimovic con il Milan.

«Per Ibrahimovic c’è un contratto di sei mesi con una clausola di rinnovo automatico in caso arrivassimo in Champions League, sennò naturalmente ci metteremo al tavolo con lui. Con Ibra è un discorso personale in cui ci deve essere sempre un dialogo aperto, e questo dialogo c’è, altrimenti non sarebbe arrivato»