Ibrahimovic Milan, lo svedese resta in dirigenza: arriva la conferma e la scelta sul ruolo. Ecco quale sarà il suo compito

Zlatan Ibrahimovic sarà una delle colonne portanti del futuro del Milan. Arrivato solo pochi mesi fa in società come consulente del proprietario Cardinale, è stato confermato. Al seguito della riunione di oggi avvenuta a Londra si è deciso per la sua conferma in dirigenza.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, lo svedese resterà come consulente supervisore, dunque continuerà a ricoprire il ruolo di adesso.