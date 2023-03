Ibrahimovic risponde a Lukaku: «Se siamo amici? Ecco cosa penso». Le parole dell’attaccante rossonero dopo Svezia Belgio

Zlatan Ibrahimovic ha risposto alle parole di Lukaku ai microfoni di TV6 dopo il match tra Svezia e Belgio. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

«Ha segnato i suoi gol, quindi è felice. Se ora siamo amici dopo che mi ha fatto i complimenti? Non l’ho visto, quello che succede in campo rimane in campo».