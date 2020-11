Ibra-Svezia, parla il ct Andresson: «Massimo rispetto, ma questione chiusa»

Il commissario tecnico della Svezia Janne Andersson ha parlato della suggestione che vedrebbe il ritorno in Nazionale di Ibra

La foto postata da Ibrahimovic su Instagram sembrava alludere a un imminente ritorno in Nazionale per l’attaccante rossonero. La realtà però sembra essere diversa. Il commissario tecnico della Svezia, Janne Andersson, ha infatti commentato così il comportamento di Zlatan ai microfoni di Aftonbladet:

«Alcune persone mi hanno detto che dietro quella foto c’era un piano. Ma non capisco cosa significhi, non voglio dedicarci troppe energie. Sono passati quattro anni e mezzo da quando ha detto che aveva finito la sua carriera in nazionale. Ne abbiamo parlato dopo gli Europei. Nei suoi confronti, proprio come in quelli di tanti altri giocatori che hanno preso la stessa decisione, ho il massimo rispetto. Quindi, la questione è chiusa per me».