I rossoneri in Nazionale: male Krunic e la Bosnia, è retrocessa in Lega B

Serata amara per Rade Krunic e la sua Bosnia, che con la sconfitta di ieri con l’Olanda retrocede in Lega B di Nations League

Tra i rossoneri in campo ieri sera con le Nazionali c’era anche Rade Krunic. Non una bella serata per il centrocampista del Milan, che ha perso con la sua Bosnia per 3-1 contro l’Olanda. Una sconfitta che condanna la squadra di Bajevic alla retrocessione in Lega B di Nations League.

Il centrocampista ex Empoli ha giocato 78 minuti del match prima di essere sostituito da Rahmanovic. A decidere il match una doppietta di Wijnaldum e il gol di Depay, di Prevljak il gol della bandiera bosniaco.