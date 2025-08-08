Hojlund Milan, il danese balza in cima alle preferenze di Tare! La dirigenza è pronta ad inviare quest’offerta. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La notizia riguardante il possibile approdo di Rasmus Højlund al Milan ha scosso l’ambiente rossonero. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni che davano Dušan Vlahović come primo obiettivo, sembra che le cose siano cambiate. Il motivo principale di questo cambiamento di rotta sono le complicazioni sorte per l’acquisto del serbo, sia per l’alto costo del cartellino che per il suo elevato ingaggio.

A tal proposito, la Gazzetta dello Sport ha riportato che la dirigenza milanista avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante danese, attualmente in forza al Manchester United. La trattativa per Højlund sembrerebbe molto più semplice per diversi motivi. In primis, il giocatore sarebbe destinato a diventare una riserva con l’imminente acquisto da parte dei Red Devils di Benjamin Šeško del Lipsia. Questo renderà più agevole la trattativa per il Milan. In secondo luogo, Højlund percepisce un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione, decisamente più abbordabile rispetto ai 12 milioni di euro guadagnati da Vlahović alla Juventus.

L’idea del club di Via Aldo Rossi sarebbe quella di ottenere il danese in prestito con diritto di riscatto, con la cifra pattuita che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30-35 milioni di euro. Un’operazione che potrebbe accontentare tutti, risolvendo il problema dell’attaccante in casa Milan e offrendo al giocatore la possibilità di mettersi in mostra in Serie A.