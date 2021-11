Hoeness, duro attacco al PSG: «I vostri soldi di m***a non bastano»

Il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha rivolto un duro attacco alla dirigenza del PSG. Le sue dichiarazioni

Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, ha parlato ad un podcast dedicato alla sua vita su ’11 Leben’, rivolgendo questo duro attacco al Psg e a Al Khelaifi.

PSG E AL KHELAIFI – «Fino ad ora non hanno vinto nulla. Proprio niente. Le due squadra non hanno un solo titolo di Champions League. La differenza tra me e Al Khelaifi? Ho lavorato tanto per costruire la mia ricchezza, e lui i soldi li ha ricevuti in regalo. Glieli mettono a disposizione e lui non deve lavorare per quello. Quando vuole un giocatore, troverà il suo emiro. Perderanno ancora contro di noi. Non sempre, ma capiterà ancora. E questo deve essere il nostro obiettivo. E quando vinceremo contro di loro, sarò molto felice. Questo è ciò che mi stimola, fargli capire che: ‘I tuoi soldi di m***a non bastano».