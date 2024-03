Hermoso Milan: smentito l’interesse di una pretendente, rossoneri in corsa per il difensore

Mario Hermoso lascerà l’Atletico Madrid a parametro zero. Può essere un occasione per il Milan, smentito l’interesse di un club

Mario Hermoso, può essere un’occasione per il calciomercato Milan. Il difensore lascerà l’Atletico Madrid a parametro zero. Nella corsa all’obiettivo i rossoneri potranno contare su una rivale in meno.

Secondo Calciomercato.com oggi l’Inter non sembra in nessun modo intenzionata a iscriversi a corse per Mario Hermoso e appare anche difficile che le cose possano poi cambiare, un po’ perché non ritengono prioritario intervenire in quel reparto e un pò perché, secondo quanto filtra, le richieste di Hermoso sarebbero tutt’altro che basse