Henry: «Giroud è un grandissimo, mi ispiro a lui. Sapevo avrebbe fatto bene al Milan». Le parole dell’attaccante del Venezia

Thomas Henry, attaccante del Venezia, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della sua esperienza in Italia e non solo.

GIROUD – «Ma lui è un grandissimo, non avevo dubbi che avrebbe fatto bene anche con il Milan. Un mio modello? Beh, non abbiamo certo la stessa storia. Magari potessi fare come lui. Però è un esempio, mi sono ispirato a lui. Anche perché, nel mio piccolo, come caratteristiche gli somiglio. Aiuto la squadra, sono forte di testa e tecnicamente me la cavo. Lui è un attaccante completo e io voglio diventarlo, per questo prendo a modello lui o attaccanti come Ibrahimovic. Non sono uno di quelli che aspettano in area. Mi piace segnare, ma anche far segnare. Partecipare alla manovra».