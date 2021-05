Hakimi, l’agente: «Bayern? Pensa solo all’Inter ma c’è una cosa da dire»

L’agente di Achraf Hakimi, Alejandro Camano, ha smentito le voci di un possibile passaggio al Bayern Monaco. Le sue parole

«Non so da dove vengano queste voci ma non mi stupirebbe se il Bayern fosse interessato ad Hakimi. Nessuno del Bayern mi ha contattato. Achraf è molto contento all’Inter, non pensa ad altro. Ma chi non vorrebbe giocare per il Bayern?».