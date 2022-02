Calhanoglu: «Non guardo la classifica, per lo scudetto siamo i migliori»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Hakan Calhanoglu, ex calciatore del Milan, ha analizzato la corsa scudetto: il turco non teme il Milan per il tricolore

Intervistato da SportMediaset, Hakan Calhanoglu, ex Milan, ha parlato in questi termini della corsa scudetto:

«Dico la verità, io non guardo la classifica. Siamo sulla buona strada, eravamo a -7, adesso potenzialmente siamo ancora primi perché abbiamo una partita in meno. Lo abbiamo dimostrato, siamo i migliori in Serie A»