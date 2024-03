Gyasi sfida il Milan: «Un altro mio gol contro di loro? Non sarebbe male. Non sarà facile ma...»

L’attaccante dell’Empoli, Emmanuel Gyasi, ha parlato così in vista del match contro il Milan, lanciando la sfida ai rossoneri

Intervenuto al magazine della Lega Serie A, l’attaccante dell’Empoli, Emmanuel Gyasi si è raccontato e ha parlato così in vista del prossimo match in campionato contro il Milan (squadra alla quale ha già segnato in passato).

IL SOGNO DA BAMBINO – «Quando ero piccolo speravo di diventare calciatore per aprire una fondazione e aiutare non solo i bambini, ma anche gli adulti che hanno situazioni difficili. L’ho aperta nel 2018 e siamo riusciti a creare tante belle cose: abbiamo aiutato le donne maltrattate dai mariti, le scuole… Era il mio sogno e spero sempre di più di alzare il livello e fare cose più belle».

SUL MATCH CONTRO IL MILAN ED IL MIO GOL – «Quel giorno è stato un sogno… Da quando ero piccolo e ho iniziato a giocare sogno come tutti di giocare in quegli stadi. Fare un gol al 96′ è stata un’emozione incredibile. Se lo ripetessi non sarebbe male. Possiamo dire la nostra anche contro di loro, non è facile, ma nemmeno impossibile».