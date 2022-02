Guerra Ucraina, Scaroni: «Faremo qualcosa in occasione del derby»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della guerra tra Ucraina e Russia ai microfoni di La7. Le sue parole

«Gazprom? È uno sponsor UEFA e dunque non ci riguarda. Come società faremo qualcosa nel derby di Coppa Italia che avremo questa settimana per mostrare che vogliamo tutti la pace ed anche per mostrare solidarietà al popolo ucraino.»