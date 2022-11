Guardiola rinnova con il City fino al 2025: «Non potrei trovarmi in un posto migliore». Le parole del tecnico spagnolo

Pep Guardiola ha rinnovato con il Manchester City fino al 2025. Ecco le parole del tecnico spagnolo:

«Dal primo giorno ho sentito qualcosa di speciale qui. Non potrei trovarmi in un posto migliore. Non potrò mai ringraziare abbastanza il club per la fiducia accordatami. Sono felice e a mio agio, e ho davvero tutto quello che mi serve per fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. Il prossimo decennio sarà importante per questo club come lo è stato il precedente, e ci sono ancora tanti trofei da conquistare assieme»