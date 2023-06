Guardiola: «Ho visto il gioco del Milan l’anno scorso, sono bravi…». Le parole del tecnico del Manchester City sul gioco delle italiane

Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport del calcio italiano, facendo riferimento al bel gioco mostrato dal Milan nella scorsa stagione. Ecco le parole del tecnico del Manchester City:

«Io vedo cose dell’Inter, di come ha giocato il Napoli quest’anno, il Milan l’anno scorso in qualche momento con Pioli… Dici che sono bravi, non giocano per buttare la palla in avanti e aspettare tutti dietro per poi ripartire in contropiede. Adesso sanno fare cose. Immaginavo come quando giocavo contro le squadre di Conte che giocano sul corto, ti svuotano il centrocampo, cercano l’attaccante… E’ difficilissimo fermarlo».