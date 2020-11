Graziani sui rinnovi: «Milan, la frittata è ormai fatta»

Arriva la critica di Ciccio Graziani sull’operato del Milan nella questione dei rinnovi Donnarumma, Calhanoglu ed Ibrahimovic

Ai microfoni di SportMediaset, Ciccio Graziani critica l’operato del Milan nella questione dei rinnovi di Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. I due non hanno ancora trovato l’accordo con il club e la questione sembra tirarsi ancora per le lunghe.

Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante: «A me sembra che il Milan la frittata l’abbia già fatta con la questione rinnovi. Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic sono in scadenza e possono accordarsi con chiunque in vista della prossima stagione. A meno che la questione non venga prestissimo»