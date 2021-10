Gol Lucca, l’obiettivo di mercato del Milan segna anche con l’Italia U21

Ancora un gol per Lorenzo Lucca. L’attaccante del Pisa, seguito tra le altre anche dal Milan, ha timbrato il cartellino con l’Italia U21

Lorenzo Lucca non si ferma più. L’attaccante del Pisa, obiettivo di mercato del Milan e di tante squadre di Serie A, è andato ancora in gol con l’Italia Under 21 sbloccando il match contro la Svezia. È la sua 7° rete in stagione.