Gli agenti di De Ketelaere sulla lunga trattativa: «Abbiamo fatto di tutto per far riuscire il trasferimento». Le parole di Tom De Mul e Yama Sharifi

Gli agenti di Charles De Ketelaere, Tom De Mul e Yama Sharifi, hanno raccontato ai microfoni di Het Laatste Nieuws qualche retroscena sul trasferimento del calciatore belga al Milan. Ecco le loro parole:

SQUADRE INTERESSATE – «Su Charlers c’erano West Ham, Newcastle, Arsenal. Ma con loro il discorso non è mai andato avanti. Anche il Barcellona lo segue da tempo, ma non pensavo che fosse la mosa giusta».

LEEDS – «Lo volevano assolutamente, lì avrebbe giocato ogni settimana. Jesse March è un allenatore di prim’ordine. A un certo punto Charles ha detto che gli sarebbe piaciuto sentire un altro club».

MILAN – «Abbiamo telefonato al Milan: se lo volete davvero, dovete insistere adesso. E spingere bene, non a metà. Maldini era ancora impegnato con il suo contratto, ma poi lo ha chiamato. Charles ha avuto una buona conversazione anche con Pioli e si è convinto completamente. Abbiamo insistito un po’, mostrando il nostro lato aggressivo. A un certo punto l’accordo sembrava morto. Dopo l’incontro in Belgio, i club non hanno più voluto parlarsi. Poi siamo andati a Lugano. Due superpotenze si sono confrontate ed è diventata una vera battaglia. Abbiamo fatto di tutto per far riuscire il trasferimento»