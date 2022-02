Giroud, numeri da sballo! Mai una media goal casalinga così alta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Olivier Giroud ha già segnato dieci reti in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, tutti a San Siro: media casalinga da urlo

Olivier Giroud sta vivendo al Milan una seconda giovinezza. Il campione del Mondo con la Francia nel 2018 che compirà 36 anni il prossimo 30 settembre, è tornato in piena forma dopo mesi invernali caratterizzati da Covid, problemi alla schiena e risentimento al flessore della coscia destra.

Nonostante i problemi però e grazie all’ultimo scoppiettante periodo, Giroud ha messo a segno già dieci reti tra campionato e Coppa Italia con la particolarità di averli segnati tutti a San Siro (anche se il derby di ritorno si è giocato in casa dell’Inter). Per ritrovare una media goal casalinga così alta di Giroud bisogna ritornare alla stagione 2015-2016 quando con l’Arsenal di Wenger segnò 9 reti in 26 partite. Invecchiando si migliora e Giroud non ha alcuna intenzione di fermarsi.