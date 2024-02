Giroud a Milan TV: «L’Inter sta facendo bene e la Juve non ha vinto, ma guardiamo a noi stessi»

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Milan TV prima della gara contro il Monza. Le sue dichiarazioni

MONZA MILAN – «Sappiamo che sarà difficile contro il Monza, è una squadra che conosciamo bene e non sarà facile nel loro stadio, ma siamo il Milan e vogliamo continuare a fare bene in Serie A come abbiamo dimostrato fino adesso».

CLEAN SHEET – «Stiamo lavorando bene e anche in fase difensiva non subiamo gol, o comunque ne stiamo subendo pochi, questa sera vogliamo fare un altro clean sheet come in Europa League».

INTER – «L’Inter sta facendo bene, la Juve non ha vinto ma noi dobbiamo e vogliamo pensare solo a noi stessi, come sempre fatto. L’Inter sta facendo grandi cose, ma va bene così, a noi interessa del nostro percorso, guardare gli altri non serve a nulla, siamo un gruppo coeso, unito e che vuole vincere questa sera».