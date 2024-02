Giroud vola a Londra per motivi legati al calcio: TUTTI i dettagli del suo viaggio in Inghilterra. Le ultime

All’indomani della vittoria in rimonta sul campo del Frosinone, Olivier Giroud è volato quest’oggi a Londra per assistere dal vivo a una partita in particolare.

L’attaccante del Milan è stato inquadrato dalle telecamere dell’Emirates Stadium, lì dove si sta giocando la sfida di Premier League tra l’Arsenal (ex squadra del bomber francese) e il Liverpool.