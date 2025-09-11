Connect with us

Gimenez Milan, morale alle stelle dopo il super gol con la nazionale: oggi il rientro a Milanello. Max Allegri...

Calciomercato Milan, si pensa al sostituto di Maignan: in caso di separazione il favorito a prenderne il posto è lui

Leao Milan, nuovo obiettivo fissato con Massimiliano Allegri! A fine stagione punta al raggiungimento di questo numero di gol

Galliani Milan, conto alla rovescia per il ritorno in rossonero: accordo siglati, tempistiche e le due opzioni per il nuovo ruolo

Athekame Milan, la rivelazione del DS dello Young Boys è totalmente inaspettata! Ricostruzione sull'arrivo in rossonero del terzino svizzero

Milan news 24

Published

8 ore ago

on

By

Santiago Gimenez

Gimenez Milan, morale alle stelle dopo il super gol con la nazionale: oggi il rientro a Milanello. Max Allegri… Le ultimissime notizie

Dopo la bellissima rete segnata con la maglia del Messico contro la Corea del Sud, Santiago Gimenez è pronto a tornare a San Siro. L’attaccante, atterrato a Milano con il morale alle stelle, è atteso a Milanello per preparare la partita di domenica contro il Bologna, in cui dovrebbe partire titolare.

Il gol messo a segno in nazionale è un ulteriore segnale della sua grande forma e del suo fiuto per il gol, qualità che ha già mostrato da quando è arrivato a gennaio.

Le parole di Gimenez: umiltà e spirito di squadra

Intervistato da ESPN Mexico dopo la partita, Gimenez ha mostrato grande umiltà, mettendo in primo piano il risultato della squadra. “Tutti i gol, credo, hanno lo stesso sapore, sia nelle amichevoli, nel quartiere o nelle partite ufficiali”, ha dichiarato. “Come attaccanti godiamo molto quando segniamo, perché aiutiamo la squadra e questo è uno sport di squadra”.

Il messicano ha poi lodato i suoi compagni per non aver mollato contro un avversario di alto livello. “Prima di tutto voglio fare i complimenti al gruppo che non si è mai arreso: la Corea è un avversario da Mondiale, sono partite molto difficili ed è bello che non abbiamo perso contro di loro. Alla fine do la gloria a Dio”.

Queste dichiarazioni riflettono la mentalità di un giocatore che mette sempre la squadra al primo posto, una caratteristica che lo ha reso subito un elemento prezioso nello spogliatoio rossonero. L’attaccante, che l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare hanno voluto per potenziare il reparto offensivo, sarà chiamato a non far rimpiangere l’assenza di Rafael Leao, offrendo una valida alternativa in un reparto offensivo che, con l’arrivo anche di Adrien Rabiot a centrocampo, si preannuncia di alto livello.

Ora sta a lui confermare le aspettative, e la gara contro il Bologna sarà l’occasione per dimostrare il suo valore.

