Gimenez Milan, morale alle stelle dopo il super gol con la nazionale: oggi il rientro a Milanello. Max Allegri… Le ultimissime notizie

Dopo la bellissima rete segnata con la maglia del Messico contro la Corea del Sud, Santiago Gimenez è pronto a tornare a San Siro. L’attaccante, atterrato a Milano con il morale alle stelle, è atteso a Milanello per preparare la partita di domenica contro il Bologna, in cui dovrebbe partire titolare.

Il gol messo a segno in nazionale è un ulteriore segnale della sua grande forma e del suo fiuto per il gol, qualità che ha già mostrato da quando è arrivato a gennaio.

Le parole di Gimenez: umiltà e spirito di squadra

Intervistato da ESPN Mexico dopo la partita, Gimenez ha mostrato grande umiltà, mettendo in primo piano il risultato della squadra. “Tutti i gol, credo, hanno lo stesso sapore, sia nelle amichevoli, nel quartiere o nelle partite ufficiali”, ha dichiarato. “Come attaccanti godiamo molto quando segniamo, perché aiutiamo la squadra e questo è uno sport di squadra”.

Il messicano ha poi lodato i suoi compagni per non aver mollato contro un avversario di alto livello. “Prima di tutto voglio fare i complimenti al gruppo che non si è mai arreso: la Corea è un avversario da Mondiale, sono partite molto difficili ed è bello che non abbiamo perso contro di loro. Alla fine do la gloria a Dio”.

Queste dichiarazioni riflettono la mentalità di un giocatore che mette sempre la squadra al primo posto, una caratteristica che lo ha reso subito un elemento prezioso nello spogliatoio rossonero. L’attaccante, che l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare hanno voluto per potenziare il reparto offensivo, sarà chiamato a non far rimpiangere l’assenza di Rafael Leao, offrendo una valida alternativa in un reparto offensivo che, con l’arrivo anche di Adrien Rabiot a centrocampo, si preannuncia di alto livello.

Ora sta a lui confermare le aspettative, e la gara contro il Bologna sarà l’occasione per dimostrare il suo valore.