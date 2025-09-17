Gimenez Milan, Brocchi a sorpresa sulla prestazione dell’attaccante contro il Bologna: giudizio inaspettato. Le ultimissime

Intervenuto a Radio Serie A, l’ex centrocampista del Milan e ora commentatore televisivo Christian Brocchi ha analizzato i temi del terzo turno di Serie A, soffermandosi in particolare sulla vittoria dei rossoneri per 1-0 contro il Bologna. La partita, che ha visto il primo gol di Luka Modrić con la maglia del Diavolo, ha mostrato anche la prestazione dell’attaccante Santiago Gimenez, finito sotto la lente d’ingrandimento per alcune occasioni mancate.

Brocchi, nel suo commento, si è schierato apertamente in difesa di Santi Gimenez. Le sue parole sono un chiaro segno di supporto al giocatore, che ha dimostrato qualità nonostante l’assenza del gol. “Continuerò a difendere Santi Gimenez perché ha delle grandi qualità, fa reparto, tiene palla, lavora per la squadra”, ha dichiarato Brocchi. Per l’ex calciatore, le critiche sono ingiuste quando un attaccante si crea le occasioni. Anzi, ha sottolineato come la vera difficoltà sia valutare un giocatore che non riesce a rendersi pericoloso.

L’episodio specifico a cui si riferisce Brocchi è l’occasione in cui l’attaccante avrebbe potuto tirare al primo controllo ma ha preferito saltare il portiere, colpendo il palo. Secondo Brocchi, questo è un segnale di un momento di mancanza di serenità mentale, che non deve però offuscare la buona prestazione complessiva del giocatore. Gimenez ha bisogno di “sbloccarsi” ma la sua prestazione contro il Bologna è stata “buonissima”.

La vittoria del Milan di Massimiliano Allegri e il gol di Modrić hanno catturato l’attenzione, ma il commento di Brocchi ha riportato al centro della discussione la situazione dell’attaccante, un tema che è sempre caldo per i tifosi e gli addetti ai lavori. Le parole di Brocchi mettono in luce un’analisi tecnica profonda, sottolineando l’importanza del lavoro per la squadra e la creazione di occasioni, al di là del gol mancato.