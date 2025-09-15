Gimenez Milan, Allegri elogia il suo attaccante: nonostante i tanti gol sbagliati ha detto che… Le ultimissime notizie

Non appena l’arbitro ha fischiato la fine della partita, i microfoni di DAZN si sono fiondati su Massimiliano Allegri, il tecnico che ha guidato il suo Milan a una vittoria tirata ma preziosa contro il Bologna. L’1-0 finale, sigillato dal tocco magico di Luka Modric, ha lasciato i rossoneri in una posizione di privilegio in classifica, ma l’analisi di Allegri è andata oltre il semplice risultato.

Al centro delle sue dichiarazioni, un nome: Gimenez. L’attaccante, pur non essendo andato a segno, è stato il vero protagonista della sua conferenza stampa. “Ha corso molto e si è dato tanto da fare”, ha esordito Allegri, sottolineando l’impegno e la generosità del suo giocatore. Non si è limitato, però, a elogiare la sua prestazione atletica, ma ha messo in luce anche le sue qualità tecniche. “Credo che abbia giocato molto bene tecnicamente”, ha aggiunto, evidenziando una maturazione tattica e una capacità di rendersi utile alla squadra che va oltre il mero finalizzare.

Allegri ha poi toccato il punto dolente: la mancanza di lucidità sotto porta. “Sono contento: è arrivato poco lucido nelle occasioni da gol”, ha detto, con un commento che può sembrare una contraddizione in termini, ma che in realtà è un elogio mascherato. Il tecnico, infatti, non critica la mancanza di gol, ma l’eccessiva foga con cui Gimenez ha cercato la via della rete, dimostrando una fame e una voglia di far bene che sono un ottimo punto di partenza per il futuro. Non è un caso se Allegri ha voluto rassicurare l’attaccante e l’intero pubblico, spiegando che l’esperienza e la crescita lo renderanno più freddo e cinico in area di rigore.

L’allenatore del Milan ha poi allargato il suo sguardo alla squadra, elogiando la compattezza difensiva e la capacità di soffrire. “Non è stata una partita semplice, il Bologna ci ha messo in difficoltà”, ha riconosciuto, senza nascondere le difficoltà della gara. Ha poi concluso ribadendo la sua fiducia nel gruppo, un gruppo che, secondo lui, sta crescendo passo dopo passo e sta imparando a vincere anche le partite più complicate. La vittoria contro il Bologna, insomma, non è solo un risultato, ma un tassello importante nel percorso di crescita di questo Milan.