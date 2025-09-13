Gimenez Milan, super elogio di Massimiliano Allegri: «Potrà fare una grande occasione e vi spiego il perché». Le ultimissime notizie

Allegri: “Gimenez può fare una grande stagione”

In vista della sfida di domani sera contro il Bologna a San Siro, l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla condizione della squadra in conferenza stampa. Il tecnico rossonero si trova a fare i conti con diversi rientri dalle nazionali e con le assenze di giocatori chiave.

Allegri dovrà valutare attentamente le condizioni fisiche dei giocatori che sono tornati dagli impegni con le rispettive selezioni, sia oggi che domani mattina. Le assenze di Nkunku, a mezzo servizio, e soprattutto di Leão, che come confermato in precedenza salterà il match, rendono le scelte offensive ancora più cruciali.

Nonostante le defezioni, Allegri ha mostrato fiducia nelle alternative a sua disposizione. Ha speso parole positive per il giovane attaccante Balentien, che ha dimostrato un buon “piglio” e una certa “smaliziatezza” nel suo ingresso in campo a Lecce. Ma il focus principale è su Santiago Giménez, che Allegri considera pronto a fare il salto di qualità. “Sono contento di quello che ha fatto Gimenez in nazionale: è bravo, ha i gol nelle gambe”, ha detto il tecnico. Ha anche spiegato che i primi mesi del giocatore al Milan sono stati un periodo di adattamento, dato il suo arrivo a metà stagione.

La fiducia di Allegri in Giménez è chiara, e il tecnico si aspetta molto da lui in questa stagione. Il giocatore, che ha avuto un’ottima preparazione estiva, potrebbe essere una delle sorprese della squadra in questo avvio di campionato. Il Milan, con il lavoro di Tare e di Allegri, sta costruendo una rosa profonda e completa, in grado di sopperire alle assenze e di affrontare il campionato e la Coppa Italia con la giusta competitività. La speranza è che Giménez, insieme a tutti gli altri giocatori, possa confermare le aspettative del tecnico e contribuire in modo significativo al successo della squadra.