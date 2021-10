Pazzini: «Milan e Napoli sono meritatamente in testa»

Gianpaolo Pazziini, ex attaccante del Milan, ha analizzato il percorso fatto finora in campionato dai rossoneri e dal Napoli

Gianpaolo Pazzini, ex bomber del Milan e oggi commentatore di DAZN, ha analizzato l’andamento del campionato finora, sottolineando come gli uomini di Pioli e il Napoli siano meritatamente in testa:

«Milan e Napoli stanno facendo benissimo. I rossoneri hanno una partita più complicata sulla carta. In queste prime 10 partite, però, hanno dimostrato il miglior gioco e sono in cima alla classifica meritatamente».