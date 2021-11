Mancini furioso: «C’era un rigore grosso come una casa su Pellegrini»

Gianluca Mancini ha espresso tutta la sua rabbia al termine della gara tra Roma e Milan: le sue dichiarazioni

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è intervenuto nel post-partita ai microfoni di DAZN.

SUGLI EPISODI: «Gli episodi li hanno visti tutti, il rigore su Ibra non era rigore, non possiamo più marcare. Poi c’era un netto rigore su Pellegrini e non lo ha dato. Gli episodi condizionano le partite, il rigore era nettissimo. Se vogliamo parlare della partita, il Milan nel primo tempo ha giocato benissimo ma poi certe cose condizionano la gara».

SULLE RIUNIONI CON GLI ARBITRI: «Quando facciamo le riunioni ci dicono di stare attenti con le palle di mano, sembriamo pinguini ma dobbiamo fare così perchè ci sono le regole. Ma sui contatti non c’è altro da dire. il contatto Ibanez Ibrahimovic è un contatto normalissimo, non si può fischiare. L’arbitro può sbagliare, ma se ti richiamano al VAR non puoi confermare la decisione, vuol dire che hai sbagliato qualcosa».

SU MARESCA: «Maresca ha ammonito 12 giocatori tra loro e noi, poi vogliamo paragonarci alla Premier. Lì si mettono a ridere con un rigore così. Per me è una presa in giro».

SULLA GARA: «Il Milan nel primo tempo ci hanno attaccato in tanti e abbiamo trovato delle difficoltà. Nel secondo tempo ci siamo messi a tre dietro e siamo migliorati, poi in 11 contro 10 era più facile ad attaccare. La Roma esce da questa partita con grande consapevolezza ma con grande rabbia».

SULLA DIFFERENZA CON LO SCORSO ANNO: «Rispetto allo scorso anno vedo una consapevolezza maggiore negli scontri diretti, in quelli giocati quest’anno abbiamo dimostrato di esserci. Anche con la Juve siamo stati sfortunati sugli episodi. Le reazioni sono da squadra forte grazie alla mentalità di Mourinho».

SUL SUO DIALOGO CON MARESCIA: «Io vengo descritto come un rompiscatole, ho chiesto a Maresca cosa avesse visto perchè secondo me sul rigore c’è un errore. Lui mi ha detto che Ibanez ha colpito Ibra che lo aveva anticipato. Su quello di Pellegrini non gli ho detto niente perchè in campo non ho visto ma rivedendolo era rigore netto».