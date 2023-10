Padovan, complimenti a Pioli: «Il turnover? Penso che...»

Giancarlo Padovan ha elogiato la scelta di Stefano Pioli di affidarsi al turnover nelle ultime gare del Milan: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato così del turnover effettuato da Pioli, tecnico del Milan:

«E’ stato tutto giusto, questa squadra ha freschezza e la possibilità di poter far ruotare i propri giocatori. Quello che Inzaghi non riesce a fare, Pioli lo fa bene, perchè le partite sono tante e c’è bisogno di far recuperare tutti i giocatori».