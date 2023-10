Genoa-Milan, mini turnover in difesa per Stefano Pioli: Alessandro Florenzi prende il posto di Davide Calabria come terzino destro

Stefano Pioli opta per un mini turnover in difesa per la sfida di questa sera tra Genoa e Milan.

Alessandro Florenzi prenderà il posto di Calabria nel ruolo di terzino destro nel quartetto con Tomori, Thiaw e Theo Hernandez.