Gazzetta dello Sport: «Superlega? Super no», l’Uefa infuriata

Gazzetta dello Sport: il caso tutti contro il progetto di 12 club europei, tra loro anche Inter, Juventus e Milan, ed è bufera

«Superlega? Super no» – questo il titolo in prima pagina dell’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, che aggiunge: «Il caso tutti contro il progetto di 12 club europei, tra loro anche Inter, Juventus e Milan, ed è bufera».

«UEFA, Federazioni e FIFA: chi partecipa è fuori da tutto. Causa da 60 miliardi. Pure Macron e Johnson sono contrari. Le giravolte di Agnelli».