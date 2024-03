Gattuso tornerà ad allenare? Veretout sicuro sull’ex Milan: «Si riprenderà e farà grandi cose»

Gattuso tornerà ad allenare? Veretout sicuro: «Si riprenderà e farà grandi cose». Le dichiarazioni del centrocampista

L’ex centrocampista della Roma Veretout ha elogiato l’ex Milan Gattuso, allenatore esonerato nelle scorse settimane dal Marsiglia. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa sul suo passato allenatore.

PAROLE – «Prima di essere un grande allenatore, è un grande uomo. Ci è stato vicino, nessuno può dire il contrario. Fa male perché quando arriva un esonero i primi responsabili siamo noi. Eravamo noi in campo e non siamo riusciti a vincere. So che si riprenderà e farà grandi cose».