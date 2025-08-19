Gattuso visita Milanello, giornata speciale per l’ex allenatore del Milan: tutti i dettagli dell’evento. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il tour di Gennaro Gattuso nei centri sportivi dei club di Serie A prosegue, in vista del suo esordio sulla panchina della Nazionale. Il commissario tecnico, che farà il suo debutto ufficiale a Bergamo il 5 settembre in occasione del match contro l’Estonia, ha fatto visita questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia, quartier generale dell’Atalanta. Accompagnato dal capo delegazione Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, Gattuso è stato accolto dalla dirigenza nerazzurra, tra cui l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico.

La visita si è svolta in un clima cordiale e di grande collaborazione. Gattuso ha avuto l’opportunità di assistere all’allenamento della squadra di Ivan Juric e di intrattenersi con i giocatori, una mossa strategica per osservare da vicino i talenti del campionato e per instaurare un rapporto diretto con i potenziali convocati. Dopo aver incontrato i calciatori, il CT ha scambiato due chiacchiere con l’allenatore, un confronto fondamentale per capire la condizione dei giocatori e le loro caratteristiche tattiche.

Il tour di Gattuso è un segnale forte: il CT vuole toccare con mano la realtà del calcio italiano, conoscere i giocatori e gli staff tecnici per costruire la sua Nazionale. Dopo aver visitato Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio, Sassuolo e Udinese, il suo viaggio prosegue. Domani, infatti, farà visita al Milan, il club che lo ha reso una leggenda da calciatore e che ha anche guidato da allenatore dal 2017 al 2019. Un ritorno a casa, che avrà sicuramente un sapore speciale per “Ringhio”.