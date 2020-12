Gasperini su Gomez: «Parlo degli altri giocatori che stanno facendo bene»

Nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Juventus, Giampiero Gasperini ha sviato la domanda sul Papu Gomez

Giampiero Gasperini non parla del Papu Gomez. Durante la conferenza stampa di vigilia del match tra Atalanta e Juventus, l’allenatore della Dea ha sviato la domanda postagli sul giocatore Ecco la sua risposta: «C’è tanta roba per parlare di altro, anche per rispetto di tutti gli altri, da Gollini a Zapata, parlatene voi finché volete… »

«Devo cercare di trovare le soluzioni migliori in queste partite e basta – continua Gasperini – Da parte mia non cambia nulla per la convocazione, se non ci saranno altri tipi di problemi lo convoco come domenica. Se volete parliamo degli altri per rispetto di questi giocatori che stanno facendo benissimo. Ho la possibilità di scegliere chi far giocare, devo pensare a mettere a posto la squadra nel miglior modo possibile, tutto il resto non conta»