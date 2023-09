Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Fiorentina

«Anche oggi ha dimostrato di avere la qualità giusta, il discorso dell’anima vale anche per lui e Scamacca. Ci vuole la motivazione giusta per vincere certe partite in un campionato difficile come questo. Se non le abbiamo diventa tutto più complicato»