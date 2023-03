Gasperini: «Possiamo fare un bel finale di campionato». Le parole del tecnico dell’Atalanta dopo la sconfitta contro il Napoli

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli e in vista del finale di stagione e la corsa alla Champions, dove è in gara anche in Milan. Ecco le parole del tecnico dell’Atalanta:

«Abbiamo ancora dodici partite, se sono soddisfatto lo diremo a fine campionato. Nelle ultime settimane abbiamo perso punti ma abbiamo dimostrato anche questa sera di poter giocare con grande dignità e coraggio. E’ questo quello che chiedo. Nelle ultime dodici partite, insieme alla prestazioni dei giocatori cardine, possiamo fare un bel finale»