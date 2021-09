Gasperini avverte: «Scudetto? Inter, Milan e Napoli hanno qualcosa in più»

Gian Piero Gasperini ha parlato anche della lotta Scudetto in conferenza stampa. Le parole dell’allenatore dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni riportate dai colleghi di Tmw.

CAMPIONATO – «Le giornate sono state cinque, ma il valore è già ben definito. Inter, Milan e Napoli hanno sicuramente qualcosa in più. Inutile che continuiamo a vedere lo scudetto. Fiorentina e Torino sono nella stessa fascia nostra. È chiaro che cercheremo di migliorarci sperando che qualcuno inciampi. Anche la Juve, partita male, potrà risalire. Non dobbiamo guardare questa cosa della classifica, la guarderemo più avanti. Sarà un campionato durissimo per tutte le squadre, si sono rafforzate tutte. Dobbiamo recuperare un po’ di umiltà e dobbiamo pensare partita dopo partita. Domani andiamo ad affrontare una squadra forte, nonostante le cessioni».