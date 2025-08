Galliani Milan, Serafini cavalca la suggestione del grande ritorno: le parole sono una sentenza

Galliani Milan, Luca Serafini ha analizzato la suggestione legata al possibile ritorno dello storico AD in rossonero: le dichiarazioni

L’indiscrezione di un possibile, e per molti auspicabile, ritorno di Adriano Galliani al Milan sta letteralmente infiammando il dibattito tra i tifosi rossoneri e gli addetti ai lavori. Un tema caldo che è stato al centro della conversazione tra due figure storiche del giornalismo sportivo milanista: Luca Serafini e Carlo Pellegatti. Nel pomeriggio di domenica, Serafini, noto tifoso e profondo conoscitore delle vicende milaniste, è stato ospite del canale YouTube di Pellegatti, fornendo il suo autorevole punto di vista su questa suggestione e, a margine, toccando anche i temi del calciomercato rossonero e della proprietà milanista.

L’idea di rivedere Galliani in rossonero, seppur in un ruolo di consigliere, affascina molti. La sua lunga e vincente esperienza nel mondo del calcio, culminata nei gloriosi anni del Milan berlusconiano, lo rende un profilo di indubbio valore. Luca Serafini non nasconde il suo entusiasmo per questa prospettiva, sottolineando come la presenza di Galliani potrebbe colmare una lacuna di esperienza che, a suo avviso, il Milan attuale patisce.

“Il suo ruolo di rappresentante in Lega è molto suggestivo: una lacuna che il Milan ha”, ha dichiarato Serafini, evidenziando un aspetto cruciale. L’abilità e la conoscenza delle dinamiche federali e di Lega, maturate da Galliani in decenni di attività, rappresenterebbero un vantaggio inestimabile per il club di Via Aldo Rossi. Ma Serafini si spinge oltre, immaginando un trio di figure esperte in grado di innalzare il livello complessivo della dirigenza rossonera: “Continuo a credere che con Galliani, Tare e Allegri quel vuoto di esperienza sarebbe colmato”. La citazione è significativa, in quanto Serafini fa riferimento a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, e a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, figure di comprovata esperienza che, affiancate da Galliani, potrebbero creare un pool di competenze di altissimo livello.

Serafini non si sottrae alle critiche rivolte all’età di Galliani, che a 81 anni dimostra ancora una lucidità e una passione invidiabili. “Leggo molta ironia sull’età di Galliani e c’è molto disprezzo da parte di molte persone, perché l’esperienza non ha più un peso. Ci sono invece molte aziende che si rivolgono ai più esperti”, ha affermato il giornalista, contestando la tendenza a svalutare il valore dell’esperienza in un mondo che sembra idolatratore della giovinezza a tutti i costi. “Galliani ha dimostrato nei fatti che anche a 81 anni si può essere molto presenti e lucidi nel calcio. Ha sempre un entusiasmo, un’energia e una abnegazione che se l’avessero i giovani di oggi il mondo sarebbe un mondo migliore”. Parole forti, che mettono in risalto la straordinaria dedizione e la vitalità inesauribile di un dirigente che ha fatto la storia del calcio italiano.

In conclusione, Luca Serafini accoglie con grande favore l’eventualità di un ritorno di Galliani: “Io accolgo con grande favore questo rientro: non mi interessa che abbia o non abbia il potere ai tempi di Berlusconi. Può aiutare tutti nel Milan, tutti: dal primo all’ultimo, nessuno escluso”. Un messaggio chiaro e inequivocabile sulla convinzione che l’apporto di Galliani, al di là di specifici poteri decisionali, sarebbe un beneficio per l’intero ambiente rossonero. La sua profonda conoscenza delle dinamiche calcistiche, la sua rete di contatti e la sua innata capacità di problem solving potrebbero rivelarsi risorse preziose per il Milan, sia sul fronte delle relazioni istituzionali che su quello puramente sportivo, supportando l’operato del nuovo DS Igli Tare e del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. La suggestione di un ritorno di Galliani si trasforma, nelle parole di Serafini, in una concreta opportunità per il futuro del Milan.

Fonte: Canale YouTube di Carlo Pellegatti.