Galliani pazzo per Ibra: «È onesto, leale e sempre disponibile, io amo Zlatan. Sul suo nuovo ruolo...»

Galliani pazzo per Ibra: «Onesto, leale e sempre disponibile. Io amo Zlatan». Le parole dell’ex ad rossonero

L’ex ad rossonero e attualmente al Monza Galliani ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro il Milan. Le sue parole sul rossonero Ibrahimovic.

PAROLE – «Non parlo del nuovo ruolo di Zlatan, non entro in dinamiche che non mi appartengono. E non voglio parlare dell’Ibra calciatore perché tutti conoscono la sua incredibile carriera. Voglio parlare dell’uomo: un uomo che più generoso non si può. Onesto, leale, sempre disponibile. Un esempio? Se gli chiedo di registrarmi un video di saluto per qualche tifoso in difficoltà che mi esprime questo desiderio, dopo meno di un minuto l’ho ricevuto. Zlatan è una bella persona, penso alla sua umanità: non è passato un giorno senza che facesse visita a Raiola in ospedale. Un messaggio per Ibrahimovic? Gli dico che lo amo. Io amo Zlatan Ibrahimovic. Punto».