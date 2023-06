Galli: «Addio Maldini? Difficile farsi un’idea, ha colpito un pò tutti». Le parole dell’ex calciatore sull’addio del dt rossonero

Filippo Galli ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’addio di Maldini al Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Difficile farsi un’idea, ha colpito un pò tutti, nessuno se lo aspettava in un momento comunque positivo. E’ chiaro che per come sono legato a Paolo è stato doloroso vedere questa scelta, le società hanno i loro obiettivi e non guardano in faccia a nessuno»