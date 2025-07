Gabbia Milan, il leader fissa l’obiettivo della stagione: «Noi come gruppo abbiamo un’idea comune, vogliamo questo traguardo». Le ultimissime

Matteo Gabbia, pilastro difensivo del Milan e uomo di fede rossonera, ha espresso con grande chiarezza l’ambizione del club per la prossima stagione in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il messaggio è forte e risuona come un mantra nello spogliatoio: “Il Milan per la sua storia non merita di star fuori dalla Champions. Faremo di tutto per riportarcelo: è questo l’obiettivo primario della stagione“.

Le parole di Gabbia non lasciano spazio a interpretazioni. La mancata partecipazione alla Champions League per un club del calibro del Milan è considerata un’anomalia da correggere immediatamente. La storia gloriosa dei rossoneri, costellata di successi europei, impone un ritorno nell’élite del calcio continentale. Questa consapevolezza è condivisa da tutta la squadra e rappresenta la molla che spingerà i giocatori a dare il massimo in ogni partita.

Il difensore ha anche sottolineato l’impatto positivo di Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico, sulla squadra. Allegri e il suo staff, secondo Gabbia, sono le “persone giuste per rilanciarci, per avere una stagione positiva, perché hanno un’esperienza e un palmares importanti”. La chiarezza delle istruzioni del mister e la sua dedizione al lavoro quotidiano stanno infondendo fiducia e compattezza al gruppo, elementi fondamentali per raggiungere l’obiettivo prefissato. La squadra si sente più solida, soprattutto in fase difensiva, e la condizione fisica è in netta crescita, come dimostrato dalla vittoria in amichevole contro il Liverpool.

La presenza di un campione come Luka Modric è vista come un’ulteriore risorsa preziosa per il Milan. “Avere Luka in squadra è fantastico. Giocare con un Pallone d’oro e un campione del suo calibro è un qualcosa che non succede a tutti. Siamo vogliosi di imparare da lui e lo accoglieremo nel miglior modo possibile”, ha aggiunto Gabbia, evidenziando l’entusiasmo e la voglia di crescere all’interno del gruppo.

L’obiettivo Champions League è dunque la priorità assoluta. La delusione per non avervi partecipato quest’anno si trasformerà in voglia di raggiungerla di nuovo, con Gabbia e i suoi compagni pronti a lottare su ogni pallone per riportare il Milan dove la sua storia impone che sia.