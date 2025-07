Gabbia Milan, il difensore non si nasconde: «Vedo lo spogliatoio cambiato in questo, vogliamo ripartire per…». Le ultimissime notizie

Dopo una stagione 2024-2025 che non ha certo soddisfatto le aspettative, il Milan si appresta a ripartire con rinnovata determinazione. A fare il punto sulla situazione dello spogliatoio rossonero è Matteo Gabbia, che, in un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, ha trasmesso un messaggio di fiducia e unità. Le sue parole dipingono il quadro di un gruppo compatto, pronto a lasciarsi alle spalle le delusioni e a guardare al futuro con ottimismo.

“Diciamo che lo spogliatoio ha resettato ed è ripartito con unità d’intenti e voglia di riscattarsi dopo un 2024-25 che non ha rispettato i valori presenti all’interno di questa rosa”, ha dichiarato Gabbia. Questa affermazione è cruciale: suggerisce che, nonostante le difficoltà e i risultati al di sotto delle aspettative dell’annata appena conclusa, la squadra ha saputo fare quadrato, azzerando le scorie negative e ritrovando una motivazione comune. Il riconoscimento che i “valori presenti” nella rosa non sono stati pienamente espressi è un segnale di autocritica costruttiva, fondamentale per ripartire con il piede giusto.

L’unità e la fame di vittoria sono i pilastri su cui si basa questa rinascita. “Siamo vogliosi, uniti e concentrati per fare un’annata molto buona“, ha aggiunto il difensore. Questo spirito combattivo è essenziale in vista dei prossimi impegni, sia in campionato che nelle coppe. La concentrazione sui nuovi obiettivi e la determinazione a non ripetere gli errori del passato saranno elementi chiave per il successo della squadra.

Gabbia conclude con una nota di grande fiducia nel gruppo: “Vedo un gruppo che lavora bene e sono molto fiducioso che la squadra resterà unita in ogni momento“. Questa coesione, sia dentro che fuori dal campo, è un fattore spesso sottovalutato ma determinante per affrontare le inevitabili difficoltà che ogni stagione porta con sé. La capacità di restare compatti nei momenti di crisi è un segnale di maturità e forza mentale, caratteristiche che il Milan intende dimostrare ampiamente nella prossima annata.