Futuro Dalot: tra Milan e Manchester Utd, in estate si vedrà

«Dalot corre verso il suo Manchester» – così titola l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina. Il portoghese si sta proiettando verso la sfida allo Utd, giovedì all’Old Trafford.

Il suo futuro al Milan resta in bilico. Gli inglesi non hanno concesso il diritto di riscatto al club di Via Aldo Rossi. Il numero 5 rossonero, dopo le ultime pessime uscite, si è letteralmente riscattato a Verona con una super prestazione. Il suo futuro verrà deciso in estate. Fondamentale fare bene da oggi sino al termine della stagione per convincere la dirigenza milanista.