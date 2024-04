Fuorigioco Lukaku, la moviola dei quotidiani: «Il VAR non poteva intervenire ma resta questa perplessità»

Fuorigioco Lukaku, restano dubbi sulla posizione del belga prima dell’angolo del gol: il VAR non poteva intervenire

La moviola della Gazzetta dello Sport ha analizzato anche il probabile fuorigioco di Lukaku nell’azione che ha portato all’angolo del gol realizzato da Mancini nel primo tempo di Milan-Roma:

PAROLE – «Restano dubbi sulla posizione di Lukaku nell’azione che porta all’angolo del gol. Sul passaggio di El Shaarawy, Big Rom sembra in linea con Gabbia: il VAR lo avrebbe stabilito con certezza, ma in questo caso non può intervenire».