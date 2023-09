Collovati sicuro: «Milan più forte della Juve, Lukaku...»

Fulvio Collovati, ex difensore del Milan tra le altre, ha commentato le prime gare di campionato: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni della RAI dopo Empoli-Juve, Fulvio Collovati ha dichiarato:

Lukaku in un quarto d’ora in Roma-Milan ha fatto capire perché Allegri lo avrebbe voluto. Sa prendere la palla, sa difenderla e sarebbe stato il compagno perfetto per Chiesa. Vlahovic non tiene un pallone, non è l’attaccante ideale. La Juventus non è allo stesso livello di Inter, Milan e Napoli in questo momento